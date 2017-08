Homejacking op koppel in Wetteren: gangsters met geld uit kluis weg

bewerkt door: mvdb

2/08/17 - 17u45 Bron: Belga

© belga.

Gewapende gangsters hebben maandagavond een koppel thuis in Wetteren overvallen. De slachtoffers moesten onder bedreiging van een wapen een kluis openen. De Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen bevestigt het nieuws, maar geeft verder geen verdere details over de homejacking.

De feiten gebeurden in een woning aan de Brusselsesteenweg in Wetteren. Vermoedelijk vier verdachten zouden het koppel overvallen hebben. Onder bedreiging van een wapen moesten de slachtoffers een kluis openen. De omvang van de buit is niet bekend, maar het zou om een grote geldsom gaan. Het koppel raakte niet gewond.



Politie en parket geven geen details over de diefstal met geweld. De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, zegt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.