Hoorzitting VUB-professor die vastzit in Iran uitgesteld

2/08/17 - 17u38 Bron: Belga

De Iraanse gastprofessor werd opgepakt in april 2016 © belga.

Het proces van de Iraanse wetenschapper en VUB-professor Ahmadreza Djalali, dat woensdag 2 augustus moest plaatsvinden, is uitgesteld naar een latere nog onbekende datum. Dat laat zijn vrouw Vida Meh weten aan Belga.

Afgelopen week werd bekend dat de Iraanse professor, die beschuldigd wordt van collaboratie, op 2 augustus een hoorzitting zou krijgen in Teheran. Toen al was er veel onduidelijkheid over de zaak en was het niet zeker of de advocate die Djalali aanduidde toegang zou krijgen tot het proces. De hoorzitting is nu uitgesteld naar een latere nog niet gekende datum.



Djalali werd in april 2016 gearresteerd door de Iraanse autoriteiten. Sindsdien ondernam hij verschillende hongerstakingen om het oneerlijke verloop van zijn proces aan te klagen.