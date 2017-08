CD&V: "Vonnis voorlezen in rechtszaal is voorbijgestreefd"

SVM

2/08/17 - 16u21 Bron: Belga

Servais Verherstraeten. © belga.

CD&V dient een voorstel in om de grondwet te laten herzien zodat een vonnis niet langer integraal moet worden voorgelezen in de rechtstaal. In de zaak rond Lernout & Hauspie werd de voorlezing al eenmalig overgeslagen omdat die te veel tijd in beslag zou nemen.

Het voorlezen van een vonnis in de zittingszaal is voorbijgestreefd, stelt CD&V'er Servais Verherstraeten in zijn voorstel. De partij wil de voorlezing beperken tot de eigenlijke uitspraak en de -vaak lange- motivering weglaten. Die zou dan op een website kenbaar worden gemaakt aan het publiek.



"De tijd dat vonnissen uitsluitend onder de aandacht van het publiek werden gebracht door de journalisten van de schrijvende pers is al lang voorbij. Vandaag is het nut van die voorlezing zeer beperkt, zelfs onbestaande wanneer dat gebeurt voor een lege zittingszaal. Zeker wanneer blijkt dat het nagestreefde doel even goed of zelfs beter kan worden bereikt met moderne technieken van massacommunicatie", is te lezen.



Steun van PS

Om de aanpassing door te voeren, wil CD&V artikel 149 van de Grondwet aanpassen. Dat artikel werd aan het einde van de vorige legislatuur voor herziening verklaard en kan dus worden aangepast met een tweederdemeerderheid. Ook de PS diende eerder al een gelijkaardig voorstel in, dus CD&V verwacht snel medestanders te vinden.



Open Vld diende overigens twee jaar geleden al een voorstel in om de vonnissen niet langer op papier maar elektronisch mee te delen aan de betrokkenen. Het voorstel werd nog niet gestemd omdat de digitalisering van justitie niet van een leien dakje loopt.