Man ontkent verkrachting na avondje uit

2/08/17 - 16u12 Bron: Belga

Desselgem De seksuele betrekkingen die in de nacht van 26 mei plaatsvonden tussen Patrick M. en een vrouw die hij net had ontmoet, gebeurden volgens de man met wederzijdse toestemming. Volgens de vrouw gaat het echter om verkrachting. Het openbaar ministerie in Kortrijk vorderde vandaag twee jaar celstraf.

Tijdens de nacht kreeg de 101 meermaals een oproep van een vrouw. De politie ging ter plaatse en zag ter hoogte van een café in Desselgem een man en een vrouw lopen. Ze hadden elkaar die nacht ontmoet in het uitgaansleven. De vrouw verklaarde dat ze verkracht was door de man. Hij wilde mee naar haar huis en toen ze dat weigerde, sleurde hij haar mee naar een parking. Daar zou hij haar twee keer met zijn vingers gepenetreerd hebben.



De verdediging betwist dat het om verkrachting gaat. "Er zitten rare kronkels in beide versies van het verhaal, maar we vragen met vertrouwen de vrijspraak", zei de advocaat van de beklaagde. "Ze hadden beide gedronken en waren wat emotioneel. Ze hebben geprobeerd seks te hebben, maar mijn cliënt had erectieproblemen. Zij was daar niet mee gediend. Heeft ze daarom die klacht ingediend? We hebben er zelf ook het raden naar."



Volgens de procureur is die bewering in strijd met de objectieve bewijzen. De telefoontjes van het vermeende slachtoffer naar de hulpdiensten werden namelijk opgenomen. "In het tweede gesprek zegt ze duidelijk 'Ik ben bang' en 'Stop' tegen de man, terwijl ze huilt. Tijdens het derde gesprek horen we zelfs 'Neen, Patrick, ik wil niet.'" Volgens de beklaagde zelf deed de vrouw alsof.



Het vonnis zal plaatsvinden op 7 augustus.