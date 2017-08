Agent blaast zelf en schrijft ademtest toe aan overledene

Bewerkt door: lvh

2/08/17 - 16u11 Bron: Bruzz

De agent blies zelf in het zakje om zijn quotum van 5 testen per dag te halen. © photo news.

Een agent van de Brusselse politiezone Montgomery hield er een opvallende methode op na om zijn quotum van 5 ademtesten per dag te halen. Elke dag blies hij zelf in het zakje, waarna hij de ademtesten koppelde aan de nummerplaten van wagens die vlakbij geparkeerd stonden. Het bedrog kwam aan het licht toen bleek dat de eigenaar van één van de wagens overleden was. Dat schrijft Bruzz.