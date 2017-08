Vrouw rijdt in op Nieuwpoortse avondmarkt

Gudrun Steen

Gisterenavond om 19u40 werd op de Nieuwpoortse avondmarkt nipt een catastrofe vermeden toen een dronken vrouw dwars door de wegversperring reed. Bij het inrijden vloog één van nadars opzij en pas 10 meter verder werd de wagen met dronken chauffeur door boze marktgangers tot stilstand gebracht.

Bij het uitstappen bleek de vrouw totaal niet in staat om te rijden en had duidelijk te diep in het glas gekeken. Haar passagier moest haar in bedwang houden omdat ze agressief reageerde op de reacties van de omstaanders.



Bert Gunst, uitbater van praatcafé The Newport Times, was meteen aanwezig en maande de dame aan tot kalmte. Enkele minuten later kwam de politie aan die de vrouw mee nam voor verhoor. De inrijdende wagen werd verwijderd uit de voetgangerszone.