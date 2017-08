Brusselse Rogiertunnel weer open voor het verkeer

TT

Verkeer De Brusselse Rogiertunnel is vanochtend om 06.35 uur weer opengesteld. Dat is vernomen van Brussel Mobiliteit. De tunnel was richting Basiliek gisteren gesloten nadat er brokstukken naar beneden waren gevallen.