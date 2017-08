Door: redactie

2/08/17 - 05u10

Kortrijk De vader van Vincent Van Quickenborne is vermist. Dat meldde de politicus gisteravond zelf op Twitter.

In een bericht dat hij even na 23 uur postte, vroeg hij om hulp. "Vermist. Rond 15 uur is mijn vader Georges Van Quickenborne vertrokken met de fiets van thuis in centrum Kortrijk. Hij is spoorloos. Help ons."



Het is nog niet duidelijk wat er gebeurd is met de vader van de Kortrijkse burgemeester.