Drie doden in Brugge pas weken later gevonden: "Het waren schrijnende taferelen"

MATHIAS MARIËN & LIEVE VAN BASTELAERE

2/08/17 - 06u00

© rv.

In Brugge zijn in amper drie dagen tijd drie mensen dood in hun huis gevonden. Ze stierven een natuurlijke dood, maar hun lichamen lagen er al weken. Niemand die hen miste. Hun aantal zal alleen maar toenemen, omdat onze vrienden zich steeds meer tot de sociale media beperken.

Het waren schrijnende taferelen in de Brugse binnenstad. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag haalden de hulpdiensten een lichaam uit een woning. Volgens de wetsdokter lagen de lijken er al tussen de tien en dertig dagen. De overledenen werden niet in wijken gevonden die bekend staan als probleembuurten. Het ging ook niet om kraakpanden maar wél om twee doorsneehuizen en een flatgebouw. Eén slachtoffer was een 80-jarige vrouw, maar de leeftijd van de andere doden - een man van 41 en een vrouw van 47 - deed de wenkbrauwen nog méér fronsen.



"Dat maakt het net zo tragisch", meent burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Die mensen waren op zo'n jonge leeftijd al volledig vereenzaamd. Ook al woonden ze in levendige buurten. Dat stemt tot nadenken." Lees ook Deze vrouw woont al 40 jaar in haar eentje op een mistig spookeiland met als bijnaam 'kerkhof van de Atlantische Oceaan'

