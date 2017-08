Bende smokkelt asielzoekers met vliegtuigjes naar Engeland

KEN STANDAERT

2/08/17 - 05u01

Via ons land worden asielzoekers met vliegtuigjes naar Groot-Brittannië gesmokkeld. Een bende die opereerde via een vliegveld in het Antwerpse Malle streek 1.000 euro op per asielzoeker.

Al jaren proberen wanhopige migranten per boot of per vrachtwagen vanop het Europese vasteland Groot-Brittannië te bereiken. Maar ook via het luchtruim trachten smokkelbendes asielzoekers over het Kanaal te krijgen. Begin vorige maand rolde de Nederlandse politie een Brits-Nederlandse bende op die via een voormalig NAVO-vliegveldje in het Antwerpse Malle veertien Albanese gelukzoekers wilde overbrengen. "Twee Britse piloten zouden na vertrek in Nederland een tussenstop maken in België en daar de asielzoekers - die met busjes tot bij de landingsbaan gebracht werden - oppikken om door te vliegen richting Groot-Brittannië", zegt de Nederlandse politie. Zij kon de Nederlandse smokkelaars en Britse piloten arresteren. De slachtoffers - die elk 1.000 euro betaalden voor hun vlucht - worden opgevangen in een Nederlands asielcentrum.



De federale politie in ons land heeft geen weet van dergelijke asielvluchten. "Maar onze diensten houden de kleine vliegvelden wel in de gaten om criminele activiteiten tegen te gaan."



