Peter De Smedt

1/08/17 - 20u26

video Een pop-up met cocktails, dat is Villa Loco. De cocktailbar opent donderdag de deuren in Eindhout. Voor Miette Dierckx uit Mijn Pop-Uprestaurant gaat een droom in vervulling. Miette opent graag pop-ups omdat ze dan niet te lang gebonden is aan één en dezelfde locatie. En jij kan diezelfde locatie een jaar lang gratis gebruiken want de gemeente Laakdal stelt het vroegere gemeentehuis gratis ter beschikking van een ondernemer.