Truckchauffeurs afgetuigd door illegalen op parking langs E17: "Ze stampten zo hard dat hij niet meer op kon staan"

Jurgen Eeckhout, Katy Boels

1/08/17 - 19u42 Bron: Eigen berichtgeving

Gouverneur Briers: "Desnoods het leger inzetten"

Wegrestaurant Truckstop aan de snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge. © Jurgen Eeckhout.

Drie truckers zijn maandagnacht door Afrikaanse illegalen in elkaar geslagen op de snelwegparking van Gentbrugge. Ook verschillende vrachtwagens deelden in de brokken toen de vluchtelingen niet in de vrachtruimtes geraakten. De illegalen konden uiteindelijk ontkomen. Gouverneur Briers roept dan ook op om de snelwegparkings in Oost-Vlaanderen permanent te bewaken. "Desnoods door het leger", reageert hij.

Trucker Marc kon zijn ogen niet geloven en zag hoe een trucker door een groepje illegalen achtervolgd en afgetuigd werd op de snelwegparking van Gentbrugge. © Jurgen Eeckhout. De Antwerpse trucker Marc heeft al heel wat gezien en meegemaakt in zijn carrière achter het stuur van zijn tientonner. Maar wat hij maandagnacht hoorde en zag tart bijna elke verbeelding. Rond 2.30 uur uur werd hij wakker. "Een Poolse trucker krijste de hele parking (die in de richting van Kortrijk, red.) bij elkaar en riep in alle mogelijke talen om hulp", vertelt hij.



"Hij werd achtervolgd door enkele illegalen die probeerden zijn truck binnen te geraken. Hij vluchtte in de richting van de snelweg, maar daar sleurden ze hem weg en sloegen ze hem met een viertal man in elkaar. Die Pool kon zich gelukkig toch nog uit de voeten maken, sprong zwaargewond in zijn vrachtwagen en reed weg. Een Italiaan die uit zijn vrachtwagen kwam werd dan weer door een ander groepje aangepakt. Ze stampten zo hard op zijn benen dat hij niet meer recht kon staan. Ook een Franse chauffeur werd bont en blauw geslagen." Lees ook Ruiterswereld in rouw na dodelijk ongeval E17 Lokeren

De snelwegparking langs de E17 in Gentbrugge © Google Maps. Heel moeilijk is het niet om op de snelwegparking te geraken. © Jurgen Eeckhout. Daar bleef het ook niet bij. De agressievelingen stampten ook nog eens alle spiegels van de vrachtwagens waar er licht brandde in de cabine. "Niemand durfde uit te stappen om hulp te bieden", gaat Marc verder. "Ik ook niet. Ik hield me afzijdig en probeerde geen lawaai te maken. Een of twee van die gasten kan ik wel aan, maar wat als ze me langs achteren aanvallen en me in de rug steken? Het is allemaal mogelijk." Ook de Nederlandse trucker Remco Bruinier stond op de snelwegparking geparkeerd. "Het was echt schrijnend om te zien. Ik ben erg gelukkig dat ik niet ben uitgestapt, want dat was helemaal niet veilig. Zelf de held uithangen was zinloos."



Zowel Marc, die in het verleden op dezelfde parking al eens illegalen in zijn truck terugvond, als Remco, belde de politie. Maar die kwam maar niet. Wat verderop in Lokeren was er immers een erg zwaar verkeersongeval gebeurd waarbij een 32-jarige man uit Knesselare om het leven was gekomen. De snelwegpolitie had niemand op overschot om naar Gentbrugge te sturen. Uiteindelijk kwam de lokale politie van Gent ter plaatse, maar zij konden de illegalen niet meer vatten. "Ik zag hen via de afsluiting naast mijn vrachtwagen de bosjes in vluchten", aldus Marc.



Beide truckers zijn de wantoestanden op onze snelwegparkings meer dan beu. Ook zij merken dat het vluchtelingenprobleem verschuift. "En ze worden steeds driester. De verhalen van in Calais beginnen ook hier voor te komen", gaat Remco verder. "Maar niet alleen truckers overnachten hier. Er stonden ook campers van reizende toeristen. Ook daar werd op geslagen. De politiek moet dringend wakker schieten, want anders zullen wij ons moeten bewapenen. En dat mag dan ook weer niet." Ook in wegrestaurant Truckstop moesten de werknemers talloze keren de politie bellen voor illegalen.