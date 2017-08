Bende beroofde 25 slachtoffers in en rond Antwerpen-Centraal

Bewerkt door: ADN

Het openbaar ministerie heeft vandaag celstraffen tot twee jaar en boetes tot 1.200 euro gevorderd voor een bende gauwdieven die actief was in het Centraal Station van Antwerpen en omgeving. De beklaagden - Algerijnen en Palestijnen die illegaal in het land verbleven - beroofden 25 slachtoffers van hun bezittingen.