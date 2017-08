Neurochirurge zit heel erg diep: "Ze moet zo snel mogelijk psychiatrische hulp krijgen"

Door: redactie

1/08/17 - 14u50 Bron: vtmnieuws.be

video Advocaat Jef Vermassen wil dat de Leuvense neurochirurge die vorige week haar dochter van veertien jaar vermoordde zo snel mogelijk wordt opgenomen in een psychiatrische instelling. Hij heeft namelijk schrik dat ze anders zelfmoord zal plegen. Sinds de feiten heeft ze naar verluidt al drie pogingen ondernomen, maar telkens mislukte het. De vrouw is deze ochtend voor de raadkamer verschenen.

"Ik heb me akkoord verklaard met een verlenging van de aanhouding", aldus Vermassen. "Dat is zo logisch als wat. Maar ik vraag ook dat zij zo snel mogelijk psychiatrisch opgevangen zou kunnen worden. Ze probeert sterk te zijn, maar het verlies van haar kind... Vanuit haar eigen depressieve toestand is dat zo tragisch."



Afgelopen weekend schreef jeugdpsychiater Peter Adriaenssens nog een open brief, gericht aan het veertienjarige slachtoffer. Hij vindt dat haar waardigheid is aangetast door alle verhalen in de pers. Hij schrijft daarin ook dat hij haar heeft behandeld.



"De dokter vond dat hij dat mocht doen, maar mijn cliënte heeft hem geen toestemming gegeven om het beroepsgeheim op te heffen", aldus Vermassen. "Dan is de vraag of hij dat mag, maar daar ga ik niet over uitweiden. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen."



De neurochirurge zit nu in de gevangenis van Hasselt op de vrouwenafdeling. Ze is intussen ook preventief geschorst door het universitair ziekenhuis in Leuven waar ze twaalf jaar aan verbonden was.