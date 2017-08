Verdachte omamoord Maastricht uitgeleverd aan Nederland

Bewerkt door: lvh

1/08/17 - 11u35 Bron: Belga

De verdachte zat sinds juli opgesloten in de gevangenis van Hasselt. © photo news.

De 38-jarige verdachte uit Vroenhoven (Riemst) van de omamoord in het Nederlands-Limburgse Maastricht is gisteren uitgeleverd aan Nederland. De vrouw werd opgehaald uit de gevangenis in Hasselt, waar ze sinds 13 juli opgesloten zat. Dat werd bevestigd door haar advocaat Peter Donné.

In januari dit jaar kwam in Maastricht de 82-jarige Rini Ansems op gewelddadige wijze om het leven. Onderzoek wees uit dat een 38-jarige drugsverslaafde moeder van zes kinderen betrokken zou zijn bij de moord op oma Rini. De vrouw uit Riemst zou de bejaarde vrouw in de Maastrichtse wijk Wolder hebben beroofd en doodgestoken. Tijdens een gecoördineerde actie van de Belgische en Nederlandse politie werd de verdachte op 13 juli gearresteerd. Een man uit Tongeren, die bevriend was met de verdachte, was met zijn verhaal over haar mogelijke betrokkenheid bij de omamoord naar de politie gestapt.



Op 26 januari werd de 82-jarige Rini Ansems dood aangetroffen in haar woning aan de Sluizerbank in Maastricht. Onderzoek wees uit dat de vrouw uit Riemst op 23 januari in Maastricht was gaan winkelen. Ze zou de bejaarde dame hebben opgemerkt en haar gevolgd hebben. In haar garage werd het 82-jarige slachtoffer aangevallen en doodgestoken. Het onderzoek naar de omamoord wordt nu in Nederland gevoerd.