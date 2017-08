Duivenmelkers wachten al maanden op resultaten door IT-probleem

Brecht Herman

1/08/17 - 11u31 Bron: Eigen berichtgeving

Ter illustratie: Laurent Serneels, met typische blauw kiel aan, bij zijn duivenhok. © photo news.

Door problemen met het nieuwe computersysteem moeten duivenliefhebbers al meer dan twee maanden op de uitslag van een vlucht wachten. "Maar we zijn onze achterstand aan het inhalen."

Duivensport is niet voor ongeduldige zielen: niet alleen moet je rustig wachten tot je blauwe geschelpte valt, tegenwoordig komt daar ook nog eens een wachttijd van enkele maanden bij vooraleer je weet of je in de prijzen valt. De oorzaak? Het nieuwe centrale computersysteem van de Koninklijke Belgische Duivenliefhebbersbond.



"Tot voor kort werden de resultaten van iedere vlucht op papier via de post verstuurd. Begin mei zijn we met een IT-project gestart dat de uitslagen van alle vluchten verzamelt, verwerkt en online publiceert", vertelt voorzitter Stefaan Van Bockstaele (60). De voordelen zijn legio: minder kosten, correctere uitslagen, wedstrijdanalyses én... een veel kortere wachttijd.



Maar de resultaten van de eerste nationale vlucht - eind mei - zijn nog steeds niet bekend. "Dat was een ramp. Niet alleen ontdekte het IT-bedrijf een boel kinderziektes, ook de bestanden die de organisatoren ons bezorgden, bleken plots versleuteld. We denken aan sabotage door een ander bedrijf."



Volgens de duivenbond zijn haast alle moeilijkheden nu van de baan. "De problemen zijn opgelost. Intussen zijn al zeven uitslagen van de negentien vluchten online verschenen en de andere komen er heel snel aan. Ik kreeg al enkele telefoontjes van ongeruste leden, maar iedereen heeft begrip voor de problemen."