Ook Oudenaarde claimt 'Toscane van Vlaanderen'

Sven Spoormaekers

1/08/17 - 09u43 Bron: Eigen berichtgeving

Burgemeester Marnic De Meulemeester hoopt heel wat nieuwe toeristen naar Oudenaarde te lokken met een heraangelegde markt. © Thomas Vandewalle.

Wat hebben het Pajottenland, Haspengouw, het Hageland en nu ook Oudenaarde gemeen? Ze claimen allemaal de titel: 'Toscane van Vlaanderen'. "Flauwekul", vindt Italië-kenner Herman Cole. "Geen énkele streek kan zich met Toscane meten."

Een opperste vorm van pretentie, gekoppeld aan een overdosis marketing Italië-kenner Herman Cole

"Met ons historisch stadscentrum in combinatie met de groene heuveltoppen die Oudenaarde rijk is, mogen we ons gerust het Toscane van Vlaanderen noemen. Net als in Toscane zal het een beleving zijn om door onze stad te wandelen", zegt burgemeester Marnic De Meulemeester (Open Vld) trots en vooral weinig bescheiden.



Hij ziet vooral de drommen toeristen al komen naar het vernieuwde middeleeuwse centrum, het MOU-museum en het Centrum Ronde van Vlaanderen. Dat Oudenaarde en de Vlaamse Ardennen mooi zijn: daar twijfelt niemand aan. Dat ook het Pajottenland, Haspengouw en het Hageland prachtige vergezichten bieden: ook waar.



Maar zich de titel 'Toscane van Vlaanderen' aanmeten, is toch wat aanmatigend, vindt Italië-kenner Herman Cole. Hij is geridderd in de 'Orde van de Italiaanse Ster' door voormalig president Giorgio Napolitano en sinds 2014 ereburger van Lucca, een parel van een Toscaanse stad. "Wie zich wil vergelijken met Toscane, moet vanuit verschillende standpunten kijken. Heb je hetzelfde culturele aanbod - met kunst, architectuur, geschiedenis? Hetzelfde gastronomische niveau - met ingrediënten en wijnen van wereldklasse uit de streek? Hetzelfde kenmerkende landschap - met heuvels, bossen, akkers en pittoreske dorpjes? Wie dat niet allemáál heeft en zich toch Toscane wil noemen, bezondigt zich aan een opperste vorm van pretentie, gekoppeld aan een overdosis marketing."