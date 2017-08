Ruiterswereld in rouw na dodelijk ongeval E17 Lokeren

Door: Kristof Pieters

Bij een zwaar verkeersongeval zijn afgelopen nacht rond 1 uur een dode en een zwaargewonde gevallen. Een vrachtwagen was tegen hoge snelheid ingereden op een jeep met een paardentrailer die de staart vormde van een korte file ter hoogte van de nachtelijke wegenwerken op de E17 in Lokeren in de rijrichting van Gent. Het dodelijke slachtoffer is Björn Van Bunder (32), een bekend gezicht in Vlaamse ruiterswereld. Zijn vrouw Joline vecht nog voor haar leven.

De klap was enorm. De brandweer had heel wat werk om de slachtoffers te bevrijden. Er waren ook nog twee andere vrachtwagens betrokken bij het ongeval, maar de chauffeurs daarvan raakten niet gewond.



Dodelijk slachtoffer Björn Van Bunder is een bekend gezicht in de Vlaamse ruiterswereld. Zijn familie heeft een stoeterij in Knesselare. Hij maakte ook naam als hippisch journalist bij Galop.be en als organisator van paardenveilingen. Via de sociale media en paardenwebsites betuigen velen hun medeleven met de nabestaanden.



Het rijbewijs van een vrachtwagenchauffeur werd ingetrokken, zegt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht, zegt het parket. "De vrachtwagenbestuurder legde een negatieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. De tachograafschijf werd in beslag genomen. Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Alle betrokken voertuigen werden in beslag genomen voor verder onderzoek."