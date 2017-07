E17 Antwerpen-Gent afgesloten in Lokeren: "Vermijd E17"

Bewerkt door: ib

1/08/17 - 05u45 Bron: Belga

Archieffoto. © photo news.

Deze nacht zijn twee vrachtwagens en een personenwagen in aanrijding gekomen aan de wegenwerken op de E17 in Lokeren, in de richting van Gent. De snelweg is al heel de nacht afgesloten en dat zal zeker voor hinder zorgen tot aan het begin van de ochtendspits. Dat meldt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.