Dode en zwaargewonde bij ongeval op E17 in Lokeren

Door: Kristof Pieters

1/08/17 - 08u13 Bron: Eigen berichtgeving

Bij een zwaar verkeersongeval zijn afgelopen nacht rond 1 uur een dode en een zwaargewonde gevallen. Een vrachtwagen was tegen hoge snelheid ingereden op een auto met aanhangwagen die de staart vormde van een korte file ter hoogte van wegenwerken op de E17 in Lokeren in de rijrichting van Gent.

De klap was enorm. De brandweer had heel wat werk om de slachtoffers te bevrijden. Voor één van de inzittenden, een man, kwam alle hulp te laat. Hij overleed ter plaatse. Een vrouw raakte zwaargewond maar verkeert niet in levensgevaar. Momenteel wordt er 's nachts gewerkt op de E17 in Lokeren.



Door het ongeval was de snelweg de hele nacht afgesloten in de richting van Gent. Het verkeer moest de snelweg in Lokeren verlaten om er in Beervelde opnieuw op te rijden. Momenteel is de weg terug vrij maar er staan nog wel een file.