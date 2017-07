Dertig maanden cel voor halskettingdiefstal

Bewerkt door: ib

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Moussa M. (20) uit Antwerpen veroordeeld tot dertig maanden cel, omdat hij een 87-jarige vrouw beroofd had van haar halsketting in Hoboken. Het slachtoffer, dat met een rollator rondliep, was daarbij ten val gekomen.

Moussa M. had op 11 mei bij het OCMW aangeklopt om financiële steun te vragen, maar die werd hem geweigerd. Hij had daarna naar eigen zeggen "schijt aan alles". Toen er in de Steynstraat in Hoboken een oude dame met een rollator voorbijkwam, zag hij een gouden ketting rond haar hals schitteren en dacht hij: "Dit is mijn kans". Hij ging naast haar fietsen en rukte de ketting af, waardoor het slachtoffer op de grond viel.



Vluchtpoging

Een getuige zette de achtervolging in en reed Moussa M. klem met zijn wagen. De beklaagde slaagde er toch nog in om te vluchten, maar verloor de halsketting. De twintiger werd op camerabeelden herkend en gearresteerd. Hij was immers geen onbekende voor het gerecht en was op het moment van de halskettingdiefstal vrij onder voorwaarden, nadat hij voor fietsdiefstallen in Schelle was opgepakt.



Garagebox

Een getuige had op 30 maart drie jongemannen aan een garagebox zien prutsen. Toen de politie ter plaatse kwam, bleken er zes fietsen uit de box gestolen te zijn. De beklaagde en twee minderjarigen werden in de buurt gearresteerd. De sleutel van het slot van één van de fietsen werd in de schoen van Moussa aangetroffen, maar toch ontkende hij iets met de diefstallen te maken te hebben. De halskettingdiefstal bekende hij wel. De rechtbank vond alle feiten echter bewezen.