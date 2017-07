Standbeeld Urbanus bijna onthoofd door Freddy De Vadder

Colpaert

31/07/17 - 23u30

Het scheelde niet veel of het standbeeld van Urbanus moest het stellen zonder onze held, want komiek Freddy De Vadder wilde zijn eigen standbeeld laten plaatsen in Tollembeek. Dit alles kwam omdat Freddy het 'peterschap' over de Vijfhoekfeesten in Tollembeek van Urbanus wilde overnemen.