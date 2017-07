Pretparken trekken veel bezoekers dankzij zonnige periode

Bewerkt door: ESA

31/07/17 - 17u12 Bron: Belga

© photo news.

De Belgische pretparken tonen zich over het algemeen tevreden over het zomerseizoen tot nog toe, maar dat komt vooral doordat het voorseizoen (van mei tot juni) bijzonder zonnig en warm was en dus veel volk trok. Dat blijkt bij een rondvraag bij de parken.

"Het toerisme in Brussel trekt weer aan. In vergelijking met 2016 telden we tijdens de maand juli 21 procent meer bezoekers", zegt Thierry Meeus, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europa. "Vooral de buitenlandse gasten hebben opnieuw de weg naar ons land, en naar ons park, gevonden. Daar noteren we een stijging van maar liefst 29 procent. Naast de Britten, Fransen, Russen en Spanjaarden, zien we dit jaar ook heel wat Indiërs, Amerikanen en toeristen uit het Midden-Oosten. Onze inspanningen om promotie te voeren in deze specifieke landen werpen duidelijk hun vruchten af."



Bij Boudewijn Seapark zijn ze zeer te spreken over het voorseizoen. "Mei en juni waren fantastisch door het goede weer", zegt directeur Lars Van den Ham, wiens park jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers over de vloer krijgt, het merendeel in de zomermaanden. "Wat juli betreft is het bezoekersaantal gelijklopend met vorig jaar. De eerste helft viel dit jaar wat tegen, maar de tweede helft trok dan weer wat aan."



Ook bij Océade in Brussel verwijzen ze naar juni als een echte topmaand. "Extreem warme temperaturen zijn voor ons park een goede zaak", zegt marketing manager Joël Musch. "De julimaand zal hetzelfde beeld geven als vorig jaar, met circa 35.000 bezoekers. We hebben bij Océade minder geleden onder de verminderde opkomst dan andere Brusselse attracties, omdat we minder afhankelijk zijn van buitenlandse bezoekers. Die lieten het na de terreuraanslagen wat afweten. Onze bezoekers komen vooral uit de 19 Brusselse gemeenten, en die zijn blijven komen."



"Ons seizoen is in april zeer goed gestart", zegt Tiffany Mestdagh namens pretpark Walibi Belgium. "En wat de eerste zomermaand betreft, begin juli was beslist oké, maar in het midden en op het einde van de maand is het weer beginnen slabakken. Toch zijn we al bij al tevreden en halen we gelijkaardige bezoekerscijfers als vorig jaar."



Bij Bellewaerde alleen maar positieve geluiden voor het seizoen tot nog toe. "Onze nieuwe attractie 'Dawson Duel' heeft, samen met het goede voorjaarsweer gezorgd voor mooie bezoekersaantallen", zegt Tina Tailleu, marketing assistent van attractiepark Bellewaerde. "We noteren tien procent meer bezoekers dan vorig jaar in dezelfde periode en we denken dat die positieve trend zich ook in augustus nog zal doorzetten."