Geen extra treinen naar Wallonië na U2: "Onvoldoende Waalse concertgangers"

In een reactie op de kritiek in Franstalige media dat er na het uitverkocht concert van U2 morgen in het Koning Boudewijnstadion in Brussel enkel extra treinen richting Vlaanderen rijden, zegt de NMBS dat er onvoldoende potentieel aan reizigers is voor Waalse bestemmingen.

In totaal zetten Live Nation en de NMBS morgen vijf speciale nachttreinen richting Genk, Lokeren, Mol, Oostende en Roeselare. Vijf Vlaamse bestemmingen dus, en geen enkele Waalse. Maar dat heeft een reden, zegt een NMBS-woordvoerder.



"De bestemmingen voor extra treinen worden in samenspraak met de NMBS bepaald op basis van de ticketverkoopgegevens. 70 procent van de tickets voor dit concert werden in België verkocht, waarvan 75 procent in Vlaanderen en 25 procent in Wallonië."



Bovendien is volgens de NMBS de geografische spreiding van de ticketkopers uit Wallonië zo groot dat er veel mogelijke bestemmingen zijn. "Die hebben echter allemaal een te kleine capaciteit aan reizigers. Om een extra trein in te leggen moet er garantie zijn op voldoende reizigers. In Vlaanderen is dat potentieel er wel, in Wallonië niet." Lees ook U2 nodigt Amnesty International uit voor petitie-actie

