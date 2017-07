Rouwregister voor man die omkwam bij zwaar ongeval in Beieren

Didier Verbaere

31/07/17 - 15u00 Bron: Eigen berichtgeving

Kris Manssens baatte samen met zijn echtgenote Tamara het restaurant Romeins Hof in Velzeke (Zottegem) uit. Tamara en hun zoon Massino worden nog altijd in een kunstmatige coma gehouden. © Verbaere.

Oosterzele - Beieren Het gemeentebestuur van Oosterzele heeft een rouwregister geopend ter nagedachtenis van Kris Manssens (43) uit Balegem. De man kwam vrijdag om het leven bij een zwaar verkeersongeval op de A3 in de Duitse deelstaat Beieren.

Een vrachtwagen reed er achteraan in op de camper van het slachtoffer en zijn gezin. Vrouw Tamara (42) en zoon Massino (17) liepen daarbij ernstige verwondingen en werden gisteren nog in een kunstmatige coma gehouden. "Inwoners die hun medeleven willen betuigen aan zijn vrouw Tamara, zoon Massimo en de familie, kunnen het register tijdens de openingsuren ondertekenen in de inkomhal van het gemeentehuis", aldus het gemeentebestuur.



Het koppel is ook bijzonder graag gezien in het Zottegemse Velzeke waar ze het restaurant Romeins Hof uitbaten. Het rouwregister kan elke werkdag van 8.45 tot 12 uur en op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur worden ondertekend. Ook maandagavond is het gemeentehuis open van 18 tot 20 uur.