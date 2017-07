Steeds meer kinderen hebben problemen met schrijven: "Onleesbaar, te langzaam of pijnlijk"

Door: redactie

video Drie op de tien Nederlandse lagereschoolkinderen hebben problemen met schrijven: ze hebben een slecht of onleesbaar handschrift. Bij ons is het niet anders, omdat kinderen te weinig spelen, waardoor ze een slechte fijne motoriek hebben. Ze zouden tijdens de vakantie extra schrijfoefeningen moeten doen.

In Nederland hebben steeds meer kinderen moeite met schrijven, zo blijkt uit een studie. Vaak moet er zelfs een therapeut aan te pas komen, omdat ze een onleesbaar handschrift hebben, te langzaam schrijven of pijn in hun hand krijgen.



Scholen en deskundigen luiden de noodklok, schrijft het AD. Ruim 30 procent van de basisschoolleerlingen heeft moeite met leren schrijven. Aan het einde van groep 4 heeft bijna de helft van de leerlingen een slecht of onleesbaar handschrift. Uit onderzoek blijkt dat het schrijfonderwijs rammelt. Schrijfexperts stellen dat het belang van schrijven op veel scholen wordt onderschat.