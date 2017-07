Jacqueline Galant bevallen van zoontje

TT

31/07/17 - 14u14 Bron: Belga

Galant was vorige week nog aanwezig in het Waals parlement om de nieuwe MR-cdH-regering het vertrouwen te geven. © photo news.

Politiek Jacqueline Galant (MR), burgemeester van Jurbise en voormalig federaal minister, is bevallen van een zoontje. Dat meldt ze op haar Facebookpagina.

"We kunnen u met veel blijdschap de geboorte van ons zoontje op 30 juli aankondigen", aldus Jacqueline Galant op Facebook. Galant was tot vorig jaar minister van Mobiliteit in de federale regering. Sindsdien is ze opnieuw burgemeester van Jurbise en Waals parlementslid.



De goedkeuring van de nieuwe Waalse regering in het parlement werd vorige week onder meer omwille van de nakende bevalling van de MR-politica zo snel mogelijk georganiseerd. De nieuwe MR-cdH-meerderheid heeft maar een krappe meerderheid van 38 zetels op 75, waardoor elk parlementslid bij de vertrouwensstemming aanwezig moest zijn.