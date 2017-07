Na enkele maanden vastgezeten te hebben in Congo: militairen terug thuis

Door: FT

Archieffoto: 60 Belgische militairen vertrekken in april 2013 op militaire missie naar Kindu. © photo news.

De dertien Belgische militairen die al enkele weken vastzaten in Kindu, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, zijn weer thuis. De militaire samenwerking tussen ons land en Congo werd op 14 april plots stopgezet door Kinshasa, nadat minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) zich kritisch had uitgelaten over de aanstelling van de Congolese premier Bruno Tshibala.

De dertien militairen zijn in de loop van de voorbije twee weken in alle stilte gerepatrieerd met burgervliegtuigen, nadat ze eerst met een C-130 vanuit het militaire kamp in Kindu naar hoofdstad Kinshasa waren gebracht.



De Belgische militairen zaten al even vast in Congo. Nadat de militaire samenwerking tussen ons land en het Afrikaanse land werd stopgezet, wilden ze het land verlaten. De lokale autoriteiten weigerden echter om een uitreisvisum te bezorgen, omdat de Belgische militairen beschikten over "gevoelig materiaal" dat de Congolezen graag in eigen land hadden willen houden.



Kinshasa zelf heeft altijd ontkend dat de Belgen geblokkeerd waren, en legde de oorzaak bij de "druk" die ons land zou hebben uitgeoefend om visa voor een vijftigtal andere militairen te verkrijgen. Die moesten het materiaal in kwestie uit Congo terug naar België halen, maar die visa wilden de Congolezen niet uitreiken, waardoor de Belgen volgens regeringswoordvoerder Lambert Mende Omalanga zelf beslisten om de dertien militairen in Congo te houden, om "toezicht te houden op het materiaal".



Intussen zijn alle militairen dus terug in ons land. De C-130 met het bewuste materiaal aan boord, zou deze namiddag moeten landen op Melsbroek.