Koppel dient klacht in: "Medewerker Quick Parking ging met onze BMW joyriden terwijl wij op vakantie waren"

31/07/17 - 12u31 Bron: Het Nieuwsblad

luchthaven charleroi Een Lommels koppel heeft klacht ingediend tegen de Quick Parking aan de luchthaven van Charleroi. Volgens het koppel is een parkingmedewerker met hun BMW gaan joyriden tijdens hun week vakantie. Dat meldt het Nieuwsblad.

Quick Parking is een Nederlands bedrijf met parkeerterreinen aan de luchthavens van Schiphol, Zaventem en Charleroi. Wie gebruikmaakt van de parkings rijdt met zijn wagen ter plaatse, overhandigt de autosleutels aan een medewerker en wordt met een shuttle naar de luchthaven gebracht. Na je vakantie keer je op dezelfde manier terug en geeft een medewerker je wagen terug. Allemaal tegen een voordelige prijs.



Maar aan de luchthaven van Charleroi heeft een medewerker misbruik gemaakt van het systeem, stelt een Limburgs paar. Toen Jean-Pierre Cuypers en Karien Nelissen na hun vakantie hun auto terugkregen, bleek hun benzinetank veel leger te zijn en via hun boordcomputer ontdekten ze dat er met hun auto gereden was, zelfs tegen snelheden tot 150 km/u.



Het koppel heeft nu klacht ingediend en eist een schadevergoeding. Volgens de politie en de burgemeester van Charleroi is het de eerste keer dat zo'n incident gebeurt. Het Nederlandse parkingbedrijf zou intussen de betrokken werknemer hebben ontslagen.