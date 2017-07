Brussels Airlines plant honderdtal aanwervingen

Bewerkt door: ADN

31/07/17

Brussels Airlines plant een honderdtal aanwervingen en gaat een wervingsreserve aanleggen. De luchtvaartmaatschappij start na de zomervakantie nieuwe selecties voor piloten en cabinepersoneel, om de groei volgend jaar op te vangen, zo meldt ze vandaag. De aanwervingen staan los van de integratie van het vliegend personeel van Thomas Cook Airlines Belgium (160 mensen) in de herfst.

Er kan bij Brussels Airlines een 85-tal nieuwe cabin crew members aan de slag. De selectieprocedure start al in september en wie wil, kan zich tot eind augustus kandidaat stellen.



De luchtvaartmaatschappij gaat ook op zoek naar nieuwe piloten. In het najaar zal daarom een werfreserve worden aangelegd die als basis zal dienen voor een twintigtal aanwervingen in de loop van de winter.



"We blijven volop werkgelegenheid creëren in België", zegt Bernard Gustin, CEO van Brussels Airlines. "We stellen in binnen- en buitenland nu ruim 3.500 mensen tewerk en indirect is er dankzij onze activiteiten nog eens een veelvoud daarvan aan de slag bij dienstverleners en leveranciers."