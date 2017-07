ACV dreigt met acties: "Het wordt harde sociale winter"

jv

31/07/17 - 08u07 Bron: Belga

Marc Leemans. © photo news.

ACV-voorzitter Marc Leemans is vandaag in de kranten van Mediahuis bikkelhard voor het zomerakkoord van de federale regering. Hij ziet geen fiscale rechtvaardigheid en vindt dat de regering de sociale zekerheid ondermijnt. "Een akkoord uit zomerse lichtzinnigheid dat door verkeerde beleidskeuzes een harde sociale winter aankondigt", klinkt het.

Dat de vakbondstopman het akkoord neersabelt, is vooral pijnlijk voor CD&V, dat van die fiscale rechtvaardigheid een speerpunt maakte en wat trots was op de abonnementstaks voor iedereen die meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan. Volgens het ACV zal de fiscus de taks moeilijk kunnen controleren en zal het Grondwettelijk Hof hem zo goed als zeker vernietigen omdat hij discriminerend is. Slotsom: "Grote vermogens worden weer ontzien".



En Leemans heeft nog kritiek. Straks kan iedereen 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Op steeds meer werk moeten geen sociale bijdragen worden betaald. "Dit slaat een enorm gat in de financiering van de pensioenen, de ziekteverzekering en de werkloosheid. En binnenkort luidt het dan dat daar extra moet worden bespaard zeker? Het Tomorrowland van gewone mensen ziet er weer minder goed uit."