Veteraan Al-Qaida op lijst Belgische Syriëstrijders

GUY VAN VLIERDEN

31/07/17 - 05u00

© rv.

Op de lijst van Belgische Syriëstrijders die in het Staatsblad is verschenen, duikt er weer een oudgediende van de jihad op. Amor Bin Mohamed Sliti (57) werd in 2003 al door een Brusselse rechtbank veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een aanslagcomplot tegen de luchtmachtbasis van Kleine Brogel.