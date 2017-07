68 Belgen sterven op reis (vooral in auto-ongevallen)

ANNICK GROBBEN, FRANK EECKHOUT

In de eerste maand van de zomervakantie zijn 68 Belgen overleden op reis in het buitenland. De meeste doden vielen in verkeersongelukken. Vorig jaar was het, met 64 vakantiedoden in juli, al een triest recordjaar. Reisverzekeraars zagen meer Belgen het vliegtuig inruilen voor de auto, waardoor er ook meer ongelukken gebeurden.