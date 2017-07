Dodelijk ongeval op E25 in Wezet

KVE

31/07/17 - 00u00 Bron: Belga

Bij een ongeval op de E25 in het Luikse Wezet is vanavond een dodelijk slachtoffer gevallen. Dat zeggen de lokale politie en de brandweer.

Rond 18.45 uur kregen de hulpdiensten een oproep binnen voor een ongeval op de E25 in Wezet, in de richting van Maastricht. Een Audi was tegen een betonnen muur gereden; er was geen ander voertuig bij betrokken.



De twee inzittenden werden uit de wagen bevrijd en zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Een van de twee slachtoffers overleefde het ongeval niet.