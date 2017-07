Oorzaak gasgeur in Merskem bekend: "Hinder verdwijnt nu snel. Ventileer nog goed"

Door: Patrick Lefelon

31/07/17 - 00u30 Bron: Eigen berichtgeving

© photo news.

Gisterenavond kregen de hele avond de brandweer en politie in Antwerpen meldingen binnen van een gasgeur in het district Merksem. Onder meer bewoners van de wijk Rietschoorvelden namen de verdachte geur waar. De honderden klagers kregen de raad ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer kon uiteindelijk rond 23 uur de bron van de geur achterhalen: bij een havenbedrijf was iets misgelopen.

Oorzaak #gasgeur is gevonden. We pakken deze aan samen met milieuwacht & politie. Hinder zal vanaf nu sterk afnemen, dus ventileer nog goed! — Brandweer Antwerpen (@BZAntwerpen) Sun Jul 30 00:00:00 MEST 2017

"Sinds 21 uur vanavond kregen we al een 25-tal meldingen binnen van geurhinder in de omgeving van Luchtbal (Merksem)", aldus Jasmien O., woordvoerster van de brandweer. "Mensen klaagden daarbij over een penetrante geur. Onze ploegen voerden systematisch metingen uit, zowel in de omgeving van Luchtbal zelf als verder weg."



Bedrijf

Inmiddels heeft de brandweer de bron van de geur kunnen achterhalen. "Bij een bedrijf in de haven liep er iets mis. De politie en de milieuwacht bespreken momenteel de situatie met het bedrijf en zullen de gepaste maatregelen opleggen", zegt brandweerwoordvoerster Jamien O. "Het desbetreffende proces wordt in elk geval stil gelegd, waardoor de hinder nu sterk zal afnemen. De meldingen van burgers zijn nu ook al sterk afgenomen. We vragen wel de mensen om hun woning nog voldoende te verluchten. We laten de verdere communicatie over aan het bedrijf in kwestie en eindigen hiermee onze updates", klinkt het.



Om welk bedrijf het precie gaat en wat er precies is misgegaan, werd niet bekend gemaakt. De brandweer riep iedereen tot slot nog via twitter op om hun huis nog even goed te ventileren nadat de gasgeur verdwenen was.