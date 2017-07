Wijk in Merksem opgeschrikt door gasgeur: "Hou ramen en deuren dicht bij hinder"

Door: Patrick Lefelon

30/07/17 - 23u07

Al de hele avond krijgen brandweer en politie in Antwerpen meldingen binnen van een gasgeur in het district Merksem. Onder meer bewoners van de wijk Rietschoorvelden nemen de verdachte geur waar. De honderden klagers krijgen de raad ramen en deuren gesloten te houden. De brandweer is volop op zoek naar de oorzaak van de geurhinder.



"Sinds 21 uur vanavond kregen we al een 25-tal meldingen binnen van geurhinder in de omgeving van Luchtbal (Merksem)", aldus Jasmien O., woordvoerster van de brandweer. "Mensen kloegen daarbij van een penetrante geur. Onze ploegen voerden systematisch metingen uit, zowel in de omgeving van Luchtbal zelf als verder weg."



"We konden ondertussen een oorzaakgebied vaststellen in de omgeving van de Oosterweelsesteenweg. Momenteel zoeken zowel onze ploegen als die van de scheepvaartpolitie en de milieuwacht verder naar de oorzaak. We vragen de mensen om hun ramen en deuren te sluiten bij hinder van de geur en om hun ventilatie uit te schakelen. Indien de geur buiten de woning opnieuw afgenomen is, kunnen ze best alles goed ventileren."