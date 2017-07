Jan Jambon bijna bestolen in Brussel

Door: ADN

30/07/17 - 06u50 Bron: dhnet.be

© photo news.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) is donderdagmiddag bijna bestolen in Brussel. De auto van de minister stond in de hoofdstad geparkeerd aan een politiekantoor toen een passerende dief zijn kans zag en bijna aan de haal ging met de iPad, portefeuille, huissleutels en persoonlijke documenten van Jambon. De man kon op heterdaad betrapt worden.