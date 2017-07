Scouts nemen massaal afscheid van verdronken vriend Sebastiaan

CMW

Op het einde van de viering was er een ontroerend moment toen de scouts zich rond de kist van hun vriend plaatsten en samen het avondlied zongen. © Henk Deleu.

IZEGEM In de Sint-Tillokerk in Izegem werd vanochtend afscheid genomen van Sebastiaan Vandommele, de 15-jarige scout uit Izegem die op vorige week zondag dood werd gevonden in het meer van Büllingen.

Op de plechtigheid waren heel wat leden van de Padvinders van Sint-Joris Izegem, de scoutsgroep waartoe de jongen behoorde, aanwezig. Er waren ook leden van andere scoutsgroepen en jeugdbewegingen in de kerk te zien. Enkele scoutsleiders eerden hun voormalig lid. Op het einde van de viering was er een ontroerend moment toen de scouts zich rond de kist van hun vriend plaatsten en samen het avondlied zongen. Daarop werd de Last Post geblazen. In naam van de vader van Sebastiaan werd een brief voorgelezen, en op de kist stond een teddybeer van de jongeman. "Wat je ons hebt gegeven, blijft kostbaar en onuitwisbaar", klonk het bij de priester.



Sebastiaan Vandommele kwam om het leven nadat hij en zijn scoutsmakkers gingen zwemmen in het meer van Büllingen, op enkele kilometers van hun kampplaats. Die dag, zaterdag 22 juli, was het heel warm. Toen iedereen uit het water was, was de jongeman verdwenen. De hulpdiensten werden verwittigd, maar de vermiste scout werd niet meteen gevonden. Pas de dag daarop werd zijn levenloos lichaam door duikers in het meer aangetroffen. Jonathan studeerde aan de afdeling bakkerij in Ter Groene Poorte.