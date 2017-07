Horeca Vlaanderen vindt zomerakkoord 'mager beestje'

TK

Horeca Vlaanderen is teleurgesteld met het zomerakkoord van de federale regering. "We dragen als sector wel de lasten maar kunnen niet genieten van de lusten", aldus voorzitter Filip Vanheusden in een persbericht. De sectorfederatie noemt de maatregelen van het akkoord een "mager beestje voor de horecasector".

Horeca Vlaanderen stelt dat de belofte is verbroken om de meeropbrengsten van de witte kassa terug te investeren in de sector. Ook de beloofde vereenvoudiging van de toepassing van de RSZ-korting voor gebruikers van de kassa is niet opgenomen, klinkt het. Tijdens het regeerakkoord in 2014 werd hiervoor 93 miljoen euro vrijgemaakt, maar vandaag wordt hier nauwelijks vijf miljoen van gebruikt, aldus nog de sectorfederatie.



"Het uitblijven van een oplossing is een schande", aldus Vanheusden. "De bouwsector, die net als de horeca arbeidsintensief en faillissementsgevoelig is, krijgt een ruime lastenverlaging. Ook de verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor nachtarbeid gaat aan onze neus voorbij."



Faillissementen

Horeca Vlaanderen merkt op dat de horecasector meer dan twintig procent uitmaakt van alle faillissementen over alle sectoren. "Ten opzichte van de andere sectoren gaat de horeca vandaag achteruit. Gezien de economische situatie en relevantie van de sector is dat onaanvaardbaar."



Vanheusden stelt dat de verlaging van de vennootschapsbelasting een goede maatregel is, maar enkel gevolgen heeft voor ondernemingen waar winst wordt gemaakt. "De invoering van de flexijobs in andere sectoren zal het voor de horeca moeilijker maken om flexijobbers te vinden. De horeca is bovendien nog steeds de enige sector waar een geregistreerd kassasysteem is ingevoerd." Hij wil dat dan ook in de andere sectoren een geregistreerde kassa komt.



"Daarnaast kan iedereen maandelijks weldra vijfhonderd euro onbelast bijverdienen", aldus nog de voorzitter. "Iemand die bijvoorbeeld verhuurt via AirBnB kan zo jaarlijks zesduizend euro netto verdienen. Dat is een typevoorbeeld van oneerlijke concurrentie te opzichte van onze hotels en B&B's."



Hij stelt dat het zomerakkoord een grote gemiste kans is. "We vragen de overheid met klem om werk te maken van de beloofde maatregelen."