Boeren zetten camera's in om koeien tegen aanrander te beschermen

29/07/17 - 07u15 Bron: Mediahuis

Foto ter illustratie © Thinkstock.

De boeren in de gemeente Evergem zijn in shock. De laatste acht maanden werden al vier melkkoeien aangerand. De lokale politie is een onderzoek gestart, maar de boeren nemen ook zelf maatregelen. "We zullen camera's ophangen om onze dieren te beschermen", klinkt het.

Voor zover bekend sloeg de aanrander voor het eerst toe in november. "Wij vonden 's ochtends achter één van onze koeien twee omgedraaide emmers terug, met daar een balk bovenop. Dat had hij gebruikt om rechtop ­achter onze koe te kunnen staan. Even verder lag een gebruikte ­plastic handschoen. Het dier was doodsbang", vertelt een van de boeren in Het Nieuwsblad.



In de maanden daarna volgden nog enkele andere incidenten. Telkens 's nachts, en altijd op de grens van Evergem en Lovendegem. De boeren zijn in shock. "Eerst wilde ik mezelf doen geloven dat niemand zo ziek kon zijn om een koe aan te randen. Wij dragen zo veel zorg voor de dieren, en dan dit."



Er werd al eens een verdachte man aangehouden, die twee avonden na elkaar op een boerderij betrapt werd. "Hij stamelde dat hij van Gent was, en de weg zocht naar Eeklo", zegt de boer. "Daarop stapte hij weg." De politie moest hem echter vrijlaten. Ze raden de boeren aan om zelf maatregelen te nemen, zoals bewakingscamera's. "Dat zullen we ook doen. Hopelijk vatten ze hem voor hij nog eens toeslaat." De aanrander riskeert tot drie maanden cel en een boete van 12.000 euro.