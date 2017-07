Tine Embrechts aan het aftellen naar vierde bevalling: "En zeggen dat ik geen fan ben van kleine kindjes"

JELLE BRANS

Moederen, zwanger zijn, presenteren, acteren, zingen: Tine Embrechts (42) leeft en werkt tegen de sterren op. "Ik ben heel gelukkig, en toch maalt het nog vaak in mijn hoofd. Maar wat kan je anders doen dan blijven doorgaan?"

Tine, Laurent, Oscar, Emilio, Gaston Embrechts-Bailleul-Santos. Het goedgevulde naamplaatje onder de deurbel verraadt dat het doorgaans een begankenis is ten huize Tine Embrechts, hartje Borgerhout. Maar op deze druilerige dinsdagnamiddag kan je er een speld horen vallen: geen spoor van de drie zonen, noch van partner Laurent Bailleul - u beter bekend als stemmenimitator extraordinaire Guga Baúl. De vijf maanden zwangere lady of the house ontvangt ons dan ook met een glimlach met hoge zen-factor. "Laurent is aan het werk en de jongens zijn allemaal uitbesteed: de ene is op kamp, de andere op reis met zijn vader en de derde met de grootouders aan zee." Maar ook zonder aanwezig gebroed, voel je meteen: in dit huis ligt alles in de plooi. En niet alleen omdat de verbouwingen eindelijk zijn afgerond. In de tuin, die ze deelt met buur/ broer Pieter Embrechts, fonkelt een splinternieuwe grasmat: Tine Embrechts 2.0 zit letterlijk en figuurlijk op een goei wei. Maar zelfs op de beste weien durft het al eens te waaien. "Ik zit in een verstillingsperiode. Overkomt me niet vaak. Meestal reis ik op een trein, met het ene project na het andere. En ik doe alles met evenveel enthousiasme. Maar ik voel dat ik het nu even kalm aan moet doen. Ook al omdat mijn lichaam het vraagt."