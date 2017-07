"En zeggen dat ik geen fan ben van kleine kindjes "

JELLE BRANS

29/07/17 - 03u00

Moederen, zwanger zijn, presenteren, acteren, zingen: Tine Embrechts (42) leeft en werkt tegen de sterren op. "Ik ben heel gelukkig, en toch maalt het nog vaak in mijn hoofd. Maar wat kan je anders doen dan blijven doorgaan?"

Tine, Laurent, Oscar, Emilio, Gaston Embrechts-Bailleul- Santos. Het goedgevulde naamplaatje onder de deurbel verraadt dat het doorgaans een begankenis is ten huize Tine Embrechts, hartje Borgerhout. Maar op deze druilerige dinsdagnamiddag kan je er een speld horen vallen: geen spoor van de drie zonen, noch van partner Laurent Bailleul - u beter bekend als stemmenimitator extraordinaire Guga Baúl. De vijf maanden zwangere lady of the house ontvangt ons dan ook met een glimlach met hoge zen-factor. "Laurent is aan het werk en de jongens zijn allemaal uitbesteed: de ene is op kamp, de andere op reis met zijn vader en de derde met de grootouders aan zee." Maar ook zonder aanwezig gebroed, voel je meteen: in dit huis ligt alles in de plooi. En niet alleen omdat de verbouwingen eindelijk zijn afgerond. In de tuin, die ze deelt met buur/ broer Pieter Embrechts, fonkelt een splinternieuwe grasmat: Tine Embrechts 2.0 zit letterlijk en figuurlijk op een goei wei. Maar zelfs op de beste weien durft het al eens te waaien. "Ik zit in een verstillingsperiode. Overkomt me niet vaak. Meestal reis ik op een trein, met het ene project na het andere. En ik doe alles met evenveel enthousiasme. Maar ik voel dat ik het nu even kalm aan moet doen. Ook al omdat mijn lichaam het vraagt."





Hoe vlot de zwangerschap? "Ik ben een beetje aan het afzien. Het is de lastigste van de vier. Sinds een week ben ik opnieuw heel misselijk. Dat had ik de vorige keren niet. Gelukkig ben ik niet aan het werk, dus ik kan tussendoor wel wat op adem komen - zeker nu de jongens er niet zijn. De voorbije jaren zijn op alle vlakken erg druk en woelig geweest, en er komen nog drukke jaren aan. Ik moet wat tijd nemen voor mezelf. Mijn hoofd leegmaken, zodat er plaats komt voor nieuwe dingen. De vraag is: wat wil ik zelf nog met mijn leven aanvangen, buiten extra kinderen in huis nemen?"





Heb je al iets gevonden wat op een antwoord lijkt? "Er broeit vanalles, maar nog niets concreet. Het draait voornamelijk om terug wat goesting te kweken. Andere wegen durven in te slaan. Ik neem voor het eerst sinds lang weer tijd om te lezen. Ik ga naar het toneel - mijn eerste liefde. Ik geniet ongelofelijk van die regelmaat en rust, voor het na de zomer allemaal weer begint."





Wat begint er allemaal na de zomer? "Voor de bevalling ga ik nog op tournee met 'Kleinkunsteiland' met Clara Cleymans en Lucas Van den Eynde. En vrij snel erna starten al de opnames van 'Tegen De Sterren Op' en van de tweede reeks van 'Zie Mij Graag'. Ik weet nog niet hoe ik dat allemaal geregeld ga krijgen. Maar als ik mij goed genoeg voel, vind ik het leuk om snel terug te beginnen. Dat heb ik met de vorige kinderen ook gedaan. Gewoon dat baby'tje overal mee naartoe sleuren."





Ben je nog even graag zwanger? "Oh ja, ik blijf dat wonderlijk vinden. Ook om te zien wat dat met mijn gezin doet. Een zwangerschap is een gigantisch project waar je allemaal samen naartoe leeft. Oscar en Emilio zijn al 13 en 10, maar toch zijn ze heel betrokken. Emilio, die op scoutskamp is, heeft gevraagd om hem een briefje te sturen als de baby beweegt. Hij knuffelt mijn buik ook de hele tijd. Gaston, de kleinste, weet natuurlijk nog van niets. Die moet ik er vooral van weerhouden om mijn buik niet als trampoline te gebruiken."



"Ik voel wel dat ik sneller moe ben. Bij de zwangerschap van Gaston (nu 2 jaar, red.) had ik precies veel meer energie. Zal dan waarschijnlijk toch iets met mijn leeftijd te maken hebben."





Na de vorige bevalling zei je dat je stilletjesaan rond was. "Ik blijf gewoon kinderen maken tot ik in de menopauze zit! (lacht) Nee, op dat moment was ik daar inderdaad van overtuigd. Maar toen Gaston een jaar was, begon het wat te knagen. Oscar en Emilio zijn superlief voor hun broertje, maar het leeftijdsverschil is wel groot. Ze zullen niet samen opgroeien. Dat vond ik jammer, want die oudsten hebben veel aan elkaar. Plus: Laurent zou dan ook maar één kind hebben. Hij heeft natuurlijk zijn twee pluszonen, maar toch. Daarom hebben we beslist om het snel nog eens te proberen, ik ben tenslotte al 42. Dit is écht wel de laatste baby."





Wat is het grootste verschil tussen moederen op je 30ste en op je 40ste? "Ik ben veel rustiger. Ik vind het nu ook normaal dat ik dingen moet laten voor mijn kind. Toen Oscar geboren werd, was ik 28: zelf nog heel jong en gretig dus. Ik denk dat ik goed gezorgd heb voor mijn twee grote jongens, maar destijds had ik nog het gevoel dat ik overal bij moest zijn, dat er vanalles bewezen moest worden. Gejaagd door de wind. Nu ben ik huiselijker, en vooral: ik vind het niet meer érg om thuis te zitten."



"Langs de andere kant moet ik wel zeggen dat ik geen fan ben van die kleine kindjes. Gaston is nu in z'n 'terrible twos': aan mijn been hangen, alles op de grond smijten. Mama dit, mama dat. (rolt met haar ogen) Dan moet ik mij soms echt inhouden. Vroeger kon ik daar precies beter mee om. Kinderen zijn gewoon leuker als ze wat groter zijn, zelf naar het toilet kunnen gaan, al wat praten. Eigenlijk hebben die baby's chance dat ze zo schattig en aanhankelijk zijn: da's de enige reden waarom je er als ouder verliefd op bent. Maar goed, het is wel een leuke combinatie, de peuters en de pubers."





Allemaal jongens, ook die in je buik. Vier op een rij! "Ik had natuurlijk graag een dochter gehad. Ik was er ook van overtuigd dat het deze keer een meisje was, omdat ik zo vaak misselijk was. Maar nee, weer een mannetje. Ergens vind ik het nog wel grappig."





Het past ook bij jou, jongensmoeder zijn. "Vind ik ook. Ik ben zelf grootgebracht tussen twee broers. Altijd graag tussen de jongens gezeten. Het is mijn lot."





Zo blijf je ook de 'queen bee' in huis. "Dat je het maar weet. Ik word op handen gedragen door al mijn mannen. Die schoondochters gaan nogal op hun tellen mogen passen."





Drie gezonde kinderen, een vierde onderweg, opnieuw de grote liefde gevonden, een carrière als een tierelier... Ik zou dan al schrik beginnen krijgen. "Om dingen kwijt te spelen, bedoel je? Dat houdt mij bezig, ja. Ik huppel niet shiny en happy door het leven, hoewel veel mensen dat blijkbaar van mij denken. Ik ben een piekeraar. Doe ik wel het goede, maak ik wel de juiste beslissing? Laurent ook trouwens. Soms zitten wij hier met twee serieus te malen. Maar wat kan je anders doen dan gewoon blijven doorgaan?"





Waar pieker je zoal over? "Bijvoorbeeld: ik ben in een leeftijdscategorie beland waarin de mooie vrouwenrollen niet dik gezaaid liggen. Da's een concrete en constante ongerustheid. Ik zie collega's - goeie vriendinnen van mij, topactrices - die thuis zitten, géén werk hebben."





Da's jammer voor hen, maar ben jij niet net één van de uitzonderingen? Je hebt het drukker dan ooit. "Dat zou ik niet zeggen. In mijn vak is het ook een golfbeweging. Het kan morgen allemaal weer gedaan zijn."





Toch heb ik de indruk dat je aan het pieken bent, en wel op je 42ste. Gek dat je dat anders ziet. "Ik ben heel blij met de kansen die ik krijg op televisie. Ik heb een paar mooie fictieprojecten gedaan. Maar ik speel veel minder theater dan vroeger, wat ik dan wel weer jammer vind. Begrijp me niet verkeerd, want ik wil niet ondankbaar klinken: ik ben ook heel graag Showbizz Tine. De pruiken en de pluimen in de poep, da's een deel van mij. Maar het is niet mijn basis."





Ben je aan het afwijken van een masterplan? "Nee, want ik heb nooit een plan gehad. Ik heb mij altijd laten leiden door nieuwsgierigheid en ontmoetingen met mensen. Maar ik ben een beetje een zoeker. Er is een permanente onrust. Ik blijf ook denken aan alle dingen die ik niet verder heb ontwikkeld, door omstandigheden. Ik speel al een aantal jaren niet meer samen met de mensen van tgSTAN, mijn mentors van wie ik zoveel heb geleerd. De programma's met Bart Peeters en Hugo Matthysen, die ik in zoveel gedaantes ben tegengekomen. Het vreselijk genaamde De Embryo's, een groepje dat ik met mijn broers had. Allemaal voorbij. Er staat daar nog wel een piano in de hoek, maar ik kan het niet meer. Da's verdwenen, weggesijpeld. Op zich is dat geen ramp, want er komen nieuwe dingen in de plaats. Maar ik vind het toch jammer."





Bart Peeters heeft op zijn 40ste het roer omgegooid en is in het Nederlands beginnen te zingen. "Ik zal geen radicaal andere richting inslaan, maar ik wil wel in beweging blijven. Ik verlang ernaar om ook eens iets heel klein en sober te maken. Ik zie mij bijvoorbeeld verder weg gaan van het humoristische."





En er zijn al zo weinig grappige vrouwen op tv. Zeggen ze. "Het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Het is niet dat ik vanaf nu alleen depressieve stukken wil spelen. Ik doe mensen nog altijd graag lachen. Het gaat erom dat ik vind dat ik mezelf terug wat meer moet uitdagen. Maar wat er zit aan te komen, is toch vooral meer humor en showbizz. Later deze zomer presenteer ik een aflevering van 'Twee meisjes op het strand' op VTM. Zeker ook een uitdaging, op zijn manier. Ik heb nog nooit gepresenteerd, laat staan live voor een paar duizend man."





Ik moet vaak al lachen als ik jouw gezicht nog maar zie op tv. En dat bedoel ik voor alle duidelijkheid als compliment. "Zo had ik het ook opgevat. Nathalie (Meskens, red.) zegt mij dat ook. Het heeft, denk ik, iets te maken met mijn mimiek en de ongecontroleerdheid van mijn lang lijf en mijn armen. Natuurlijk is dat tof om te horen. Humor is mijn manier om in het leven te staan en om met dat leven om te gaan. Maar dat betekent dus niet dat ik altijd en overal leuk en vrolijk loop te wezen."





Zij die met humor bezig zijn, zijn vaak gevoelige mensen, wil het cliché. "Voor mij klopt dat helemaal, en voor mijn wederhelft ook. Gevoelig, perfectionistisch ook. Die keerzijde hebben we allemaal. Hoewel: als ik denk aan mensen als Nathalie en Jonas (Van Geel, red). Die zijn echt altijd positief en geestig."





Zou je liever ook wat meer zo zijn? "Soms wel, maar ik ben wie ik ben. Ik wil vooral af van het gevoel van te moeten kiezen tussen actrice en moeder. Dat evenwicht is een permanente strijd. Al zit het hoe langer hoe meer ingebakken in mijn systeem. De grote kinderen zijn de ene week bij mij, de andere week bij hun papa. Als ze hier zijn, probeer ik heel bewust om minder te werken. Ik heb ze maar de helft van de tijd; dan wil ik ze op dat moment ook zoveel mogelijk zien. Ik heb ook geleerd om daar wat stouter in te zijn. Je kan het maar vragen aan je werkgevers. Anders doe je alles en niks: je bent geen goeie mama, maar je kan je ook niet op je werk smijten omdat je dan het gevoel hebt dat je thuis vanalles aan het rateren bent."





Met Laurent en Gaston is je nest nu wel opnieuw permanent gevuld, iets wat je na je scheiding tijdelijk moest missen. Is dat de belangrijkste zoektocht geweest? "Ik denk het wel. Ik kom zelf uit een warm en open nest, met veel muziek en plezier en mensen die binnen- en buitenwandelen. Ons huis, onze tuin: altijd vol. Ik vond het heel erg dat ik dat kwijt was. Want met Roman (haar Mexicaanse ex-man, red.) had ik dat ook. De halve latinogemeenschap van Antwerpen is hier gepasseerd. Toen dat wegviel, in combinatie met mijn kinderen die ik door co-ouderschap minder zag: dat is het allermoeilijkste wat ik al heb meegemaakt. Ik wilde dat warme nest absoluut terug. Op dit moment denk ik dat ik daarin geslaagd ben."





Hebben je twee grote jongens dat gevoel ook? "Dat weet ik dus niet zeker. Zij zitten nog altijd met dat verhuizen, elke week. Toch geloof ik dat zij ook in een warm nest zitten, op een andere manier dan. In twéé warme nesten. Er is niets belangrijker dan dat vanaf nu goed te behoeden."



"Ik weet nog dat mijn moeder het heel erg vond toen wij het huis uitgingen. Dat probleem heb ik opgelost door twee generaties kinderen te maken. Het gaat nog heel lang duren eer dat huis hier terug leeg is. Tegen dan ben ik misschien wel helemaal zot geworden. (lacht)"





In een vorig gesprek zei je dat je niet meer gelooft in de Grote Ideale Huwelijksdroom. Hoe kijk je terug op de Tine die daar wél nog in geloofde? Als een naïef kieken? "Nee. Of misschien een beetje, ja. Maar ik kijk vooral met veel begrip naar de persoon die ik toen was, naar al dat jeugdig enthousiasme. Het is in de liefde nooit anders geweest dan in mijn werk en de rest van mijn leven: het moet vol en veel en diep en passioneel zijn. Ik herinner me nog heel goed de gesprekken met mijn ouders toen ik onbezonnen naar Mexico trok, de liefde achterna. 'Tine, zou je niet beter...' Heel bezorgd, met alle goeie bedoelingen. En ik: 'Niks van! Dit wordt mijn man.' Zo kennen ze mij, de mensen die mij graag hebben. Eerst doen, dan denken. De laatste tijd wat minder dan vroeger, maar toch. Nu ook met mijn vierde zwangerschap. Of met Laurent. Mijn vriendinnen: 'Zijt gij zot geworden, zo'n jong gastje?' (Laurent is nu 31, red.) Ik had nooit gedacht dat ik vier kinderen zou hebben. Ik had ook nooit verwacht dat ik een nieuw samengesteld gezin zou hebben. Maar het leven loopt zoals het loopt. Daarom dat ik met liefde terugkijk op die Tine van tien jaar geleden. Ik zal ook nooit zeggen dat mijn huwelijk een vergissing was. Het was een hobbelig, maar heel mooi parcours. Ik heb er twee fantastische kinderen aan overgehouden, plus een ex die ik nog altijd graag zie. Het heeft me gevormd tot wie ik ben."





Wat als Oscar of Emilio over tien jaar halsoverkop naar Mexico wil om er een lokale schone te huwen? "Dan zal ik waarschijnlijk net als mijn ouders zeggen: 'Zou je dat wel doen?' Maar uiteindelijk gaan die dan ook hun goesting doen, net als ik. En da's goed zo. Ik heb altijd een hekel gehad aan mensen die halsstarrig binnen de lijntjes willen kleuren. 'Ik ben nu aan het studeren, dus blijf ik bij m'n ouders wonen, want dan kan ik genoeg sparen om later te gaan samenwonen met mijn vriend.' (rilt) Daar word ik opstandig van. Ik wil niet te voorzichtig leven, en ik wil dat voor mijn kinderen ook niet. De blutsen moet je er dan maar bij nemen."