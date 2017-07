'Groetjes van op Chirokamp' doet vader schrikken

Door: redactie

Altijd leuk om een postkaartje van je kind te krijgen als het op kamp is. Of liever: bíjna altijd. Want David Manhaeve uit Waregem is gisterochtend serieus geschrokken toen hij het kaartje van zijn 8-jarig zoontje uit de bus haalde. Een groepje jongens in onderbroek, op hun knieën en geblinddoekt, met rode verf bespoten. "In tijden waarin IS ons continu met zulke beelden confronteert, is dit misselijkmakend", zegt de boze vader. Bij de Chiro van Waregem schrikken ze van de reactie. Volgens hen toont het kaartje een 'typische doop'. Toch verschenen er excuses op Facebook én de belofte om het beeld niet meer te gebruiken. "Ze hadden er niet bij stilgestaan dat de foto anders geïnterpreteerd kan worden door mensen die de context niet kennen", zegt de woordvoerster van Chirojeugd Vlaanderen. "De rode verf staat symbool voor hun afdelingskleur, niet voor bloed. Ze sturen dat kaartje al een paar jaar - tot voor kort zonder klachten." (VHS/SSL)