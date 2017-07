Moeder getuigt over laatste weken: "Ik had nét mijn happy dochter terug"

KRISTOF AERTS

29/07/17

© RV.

De moeder en stiefvader van de vermoorde Mailys Descamps (18) voelen zich in de steek gelaten door de politie. Sinds hun dochter brak met Alex D. (24) stapelden de incidenten zich op. Een zestal keer werd de politie gebeld, maar meer dan één verhoor leverde dat niet op. "Daarom heb ik dinsdag de politie niet verwittigd toen D. plots opdook aan ons huis. Had ik het toch maar gedaan..."

© RV.

Gistermiddag keerde Jasmijn Cappon voor het eerst terug naar haar huis in Moere (Gistel), waar haar dochter Mailys, moeder Marie-José Vanleene (65) en vader Gery Cappon (70) vermoord werden. "Ik weet niet of we hier nog kunnen wonen", zeggen Jasmijn en haar partner Bernard De Lee, Mailys' stiefpapa. "Zullen we ooit kunnen vergeten wat hier gebeurd is?"



Mailys Descamps leerde Alex D. kennen via Facebook. "Mijn dochter was amper 15 en dolverliefd", vertelt Jasmijn. Ze puberde, spijbelde op internaat en sliep bij Alex in een huis in Brugge. "Daar wisten we allemaal niets van. Een meisje van die leeftijd vertelt thuis niet alles, hè. Tot ze plots zei dat ze wilde gaan samenwonen met Alex. Op een woensdagmiddag stonden die kerel en zijn moeder hier, om haar te helpen verhuizen. 'Doe dat toch niet', zei ik. Maar Alex' moeder antwoordde: 'Mijn zoon is een brave jongen, hij zal goed voor je dochter zorgen. Laat hen toch gelukkig zijn.'"



Vanaf het moment dat Mailys het huis uit was, verwaterde het contact met haar ouders. Jasmijn Cappon voelde aan alles dat de relatie moeilijk liep. "Hij sloot haar echt van ons af en hield haar in zijn macht." Omdat Mailys zich ook zelf opgesloten voelde in de relatie, vertrok ze bij Alex. Maar hij liet haar niet met rust. Gevolg: uit schrik is ze na een week met hangende pootjes naar hem teruggekeerd. "Hij beloofde dat het beter zou gaan. Met Pasen zijn we samen iets gaan eten en alles leek toen ook in orde."