Intercommunales in opstand

JEROEN BOSSAERT

29/07/17 - 05u00

© photo news.

De lokale politici in intercommunales zijn boos. Ze willen dat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) haar plannen om de raden van bestuur af te slanken herziet. Het protest gaat over alle partijgrenzen heen en legt groeiende spanningen binnen de partijen bloot.

Het is bijzonder onrustig aan de basis van onze politieke partijen. Veel lokale mandatarissen voelen zich na de Waalse en Vlaamse Publi-affaires in de wind gezet door hun nationale collega's. Vooral de maatregelen die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans voor de zomer aankondigde, zetten kwaad bloed.



Uw krant vroeg de brieven op die de voorbije weken naar het kabinet vertrokken en stelde vast dat de 'revolte' over alle partijgrenzen heen gedragen wordt. Van CD&V over Open VLD tot sp.a, Groen en N-VA: allemaal stemden ze binnen hun intercommunales in met het versturen van een brief waarin de afslanking van de bestuursraden op de korrel genomen wordt.



Homans wil dat alle intercommunales het voortaan met slechts 15 bestuursleden doen. Dat betekent dat veel gemeenten straks geen vertegenwoordiger meer zullen hebben in hun eigen intercommunales. "Dat is niet democratisch", stellen ze bezorgd.



Anderen geven ook grif toe dat de maatregel momenteel voor een zeer ongezond spanningsveld zorgt tussen de basis en de top van de partijen. In totaal protesteerden al meer dan 100 gemeenten via hun vertegenwoordigers in de intercommunales. Homans geeft voorlopig echter geen krimp. "Ik wil kleinere en meer transparante bestuursorganen. Ik zal dus niks aanpassen."



