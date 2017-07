Ouders van vermoorde Mailys: "De politie nam haar niet au sérieux"

kv

28/07/17 - 20u51 Bron: VRT

© VRT.

video De moord op hun dochter Mailys en haar grootouders had vermeden kunnen worden, zeggen de ouders van het meisje in een interview in het VRT-journaal. Het slachtoffer had immers al meermaals tegen haar ex klacht ingediend bij de politie, maar die werden allemaal weggelachen, aldus de ouders. "Er zijn tal van signalen geweest", zegt vader Frédéric Descamps, "zeer ernstige signalen".

Mailys Descamps. © rv. Mailys Descamps en haar grootouders werden dinsdagavond vermoord door haar ex-vriend Alex D. Die kon hun relatiebreuk niet verkroppen en stalkte het achttienjarige meisje.



De voorbije maanden diende Maylis volgens haar ouders zeker zes klachten tegen D. in bij de politie, omdat ze door haar ex-vriend onder andere bedreigd werd met een mes, maar de politie nam die klachten niet ernstig, zeggen de ouders. "We zijn niet begrepen geweest, zelfs uitgelachen geweest", aldus moeder Jasmijn Cappon.