Is dit het vuilste huis van Vlaanderen? "Ongelofelijk dat hier kinderen zijn opgegroeid"

Frank Eeckhout

28/07/17 - 20u20 Bron: Eigen berichtgeving

Een badkamer die geen badkamer meer lijkt, want de weg naar de lavabo ligt bezaaid met vuil: oude puzzelstukken, vochtige doekjes en een hele hoop kleren. © FEL.

Het kan niet anders of de vuilste woning van Vlaanderen ligt in de Reepstraat in het Oost-Vlaamse Geraardsbergen. "In anderhalf jaar hebben de huurders mijn huis omgetoverd tot een vuilnisbelt. Na een jaar procederen heb ik hen eindelijk uit mijn huis gekregen. Maar de ravage is niet te overzien. Je moet het zien om het te geloven", vertelt Mady Verhulst.



"Langer dan vijf minuten hou ik het niet uit. Al kokhalzend loop ik terug naar buiten. Ongelooflijk dat hier een gezin met drie kinderen anderhalf jaar heeft gewoond. Sommige varkensstallen liggen er properder bij dat het huisje in Geraardsbergen."