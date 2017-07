RIZIV eist 13,5 miljoen euro terug van ziekenhuizen wegens niet-erkende MRI-scans

Door: redactie

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) eist in totaal 13,5 miljoen euro terug van veertien ziekenhuizen die MRI-scans hebben uitgevoerd met niet-erkende toestellen. Dat blijkt vanavond uit een mededeling van het RIZIV. Bij een controle is aan het licht gekomen dat voor zeventien van de 144 gebruikte MRI-toestellen in België niet de nodige erkenningsprocedure werd doorlopen.

Bij een controle in de Belgische ziekenhuizen is nu gebleken dat veertien ziekenhuizen zich niet aan die regels hebben gehouden. Het gaat om vijf ziekenhuizen in Vlaanderen, vijf in Wallonië en vier in Brussel. Samen beschikken ze over zeventien niet-erkende toestellen, waarmee in totaal al 90.934 MRI-scans werden uitgevoerd.



De ziekenhuizen hebben op die manier in totaal 13,5 miljoen euro aangerekend aan de ziekteverzekering. Het RIZIV wil dat bedrag nu terugeisen van de betrokken ziekenhuizen, die intussen al een proces-verbaal hebben ontvangen. "De minister heeft daarenboven de bevoegdheid om een deel van het budget van de betrokken ziekenhuizen te verminderen met 10 procent", klinkt het nog.