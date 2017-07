Brand en ontploffing gasflessen in Gent: 3 gewonden

Bewerkt door: Redactie

28/07/17 - 16u51 Bron: Belga

© Google.

Bij de brand in Gent in een woning en een aanpalende garage waar er gasflessen tot ontploffing kwamen, zijn drie personen gewond geraakt. Dat werd vernomen bij de Gentse lokale politie en de brandweer.

De brand brak rond 15 uur uit in een woning in de Mimosastraat. De oorzaak is nog niet duidelijk, maar er waren wel dakwerken aan de gang. Het vuur sloeg over naar een garage aan de aanpalende Hippoliet van Peenestraat. Daar stonden gasflessen opgeslagen, die tot ontploffing kwamen.



Het vuur is onder controle, maar er vielen uiteindelijk drie gewonden. Eén persoon werd bevangen door de rook. Een tweede persoon werd naar het ziekenhuis gebracht met zware brandwonden. Een derde persoon, een brandweerman, werd ook verzorgd na hittestress.



De straat was door de hulpdiensten afgesloten voor alle verkeer. Er was een aanrijding tussen twee voertuigen ter hoogte van de interventie, maar het bleef beperkt tot blikschade.