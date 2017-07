Zo kunnen blinden zien via hun oren

Door: redactie

28/07/17 - 14u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In Leuven leren vandaag vijftien blinde jongeren hoe ze hun omgeving kunnen waarnemen door geluiden te maken. Ze kunnen hun omgeving als het ware zien door te horen. Echolocalisatie noemt die techniek, vleermuizen en dolfijnen gebruiken hem al. Door een klakkend geluid te maken met de tong, weten blinden hoe ver ze van een voorwerp zijn en kunnen ze er niet tegenaan lopen. Via Echolocalisatie, of Flash Sonar, kunnen mensen met een visuele beperking zich een mentaal beeld vormen van hun omgeving. Dit kan door met de tong of met een klein toestelletje 'klikgeluiden' te maken. Het teruggekaatste geluid bevat heel wat bruikbare informatie over bijvoorbeeld de grootte, hoogte en afstand van mensen en dingen. "Het potentieel is enorm", zegt Thomas Tayo, blinde echolocalisatie- en mobiliteitsinstructeur van 'World Access to the Blind'. "Ik kan nu objecten tot op honderden meters afstand waarnemen. Dat maakt dat ik nu zelfstandig reis zonder nood aan enige assistentie, en me zelfs op drukke plaatsen of in luchthavens vrij kan bewegen. Blinden en slechtzienden pikken deze vaardigheid bovendien snel op.